Сенатор Карасин оценил перспективы переговоров по Черноморской инициативе

Разговоры о новых переговорах РФ и США по возобновлению Черноморской инициативы пока не ведутся, заявил «Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«По этому поводу комментировать ничего не могу. Мы живем в меняющемся мире, но пока конкретного разговора об этом нет. Но, естественно, жизнь подскажет», — заявил Григорий Карасин, отвечая на вопрос «Известий» касательно возможности организации второй встречи по этому направлению.

Именно Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа принимали участие в российско-американских консультациях в Эр-Рияде 24 марта. Москва и Вашингтон договорились о возобновлении Черноморской инициативы, которая была подписана в Стамбуле в июле 2022 года.

Зерновая сделка перестала действовать летом 2023-го. Сейчас речь идет, по сути, о реанимации прежних договоренностей, согласно которым Москва должна получить доступ к экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, а Украине организовать вывоз своей сельхозпродукции.

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