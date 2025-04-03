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Глава Польской оружейной группы подал в отставку из-за конфликта с минобороны

RMF FM: глава PGZ подал в отставку, не справившись с производством боеприпасов
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Фото: TASS/AP/Matt Rourke
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Глава Польской оружейной группы (PGZ) Кшиштоф Тровиняк подал в отставку после конфликта с властями минобороны из-за того, что он не справился с производством боеприпасов. Об этом в среду, 2 апреля, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.

«Тровиняк ушел из-за конфликта с властями министерства национальной обороны. В основном это касалось слишком медленного производства 155-миллиметровых боеприпасов, то есть самого большого калибра, используемого тяжелой артиллерией, ключевой на поле боя», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что ведомство уже давно обратило внимание на то, как медленно и в каких маленьких объемах производятся боеприпасы. По данным издания, производство снарядов этого калибра на предприятии составило всего 50 тыс. штук в год.

«Для сравнения, на Украине ежемесячно расходуется в зоне боевых действий около миллиона», — отметила радиостанция.

Как указано, решение об отставке было принято уже давно.

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Ранее, 26 марта, глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский заявил, что Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели возможного ведения боевых действий. Он отметил, что некоторых боеприпасов может хватить всего на пять-семь дней боевых действий.

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