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Трамп отверг обвинения в свой адрес из-за роста цен на яйца

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Фото: REUTERS/Diego Vara
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Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в том, что во время его правления в стране существенно выросли цены на куриные яйца. Соответствующее заявление он сделал 2 марта в своем обращении.

«Мы были во главе всего четыре недели, и в первую неделю меня обвинили в ценах на яйца. Я сказал, я только что приступил к работе. Они сказали, цены на яйца выросли примерно на 250%, и мы не можем их купить. Все сходили с ума», — рассказал Трамп.

Он отметил, что тогда только вступил в должность и не мог никак повлиять на ситуацию.

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Телеканал CNN 14 января сообщил, что граждане США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа. Уточнялось, что восстановление стабильности на рынке продуктов в стране может занять от шести до девяти месяцев. Кроме того, дефицит привел к росту цен на яйца. 7 февраля стало известно, что на фоне дефицита магазины в США ввели ограничения на покупку яиц.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила администрацию экс-президента США Джо Байдена в убийстве перед своим уходом почти 8 млн кур по всей стране.

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