СК возбудил уголовное дело после убийства мужчины на востоке Москвы

Возбуждено уголовное дело после убийства мужчины на востоке Москвы. Об этом в среду, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного ГСУ СК России.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, указанного в ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Согласно данным следствия, на Новогиреевской улице около жилого дома сегодня было найдено тело мужчины. На его теле обнаружили ножевое ранение.

Сотрудники следствия и криминалисты московского СК продолжают осмотр места происшествия.

В Москве 26 февраля 20-летний молодой человек ударил пассажира, который запретил ему пройти без билета в метро. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.