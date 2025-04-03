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Глава Пентагона Хегсет не будет присутствовать на встрече «коалиции желающих»

Defehce News: встреча «коалиции желающих» впервые состоится без главы Пентагона
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Фото: REUTERS/Kiyoshi Ota
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Глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 стран по координации военной поддержки Украины. Об этом в среду, 2 апреля, сообщила газета Defense News со ссылкой на источник.

Уточняется, что заседание «коалиции желающих» состоится 11 апреля под председательством Германии и Великобритании и впервые пройдет без участия министра обороны США.

«Хегсет не присоединится лично и, как ожидается, не присоединится и виртуально. <…> На самом деле, Пентагон вряд ли направит каких-либо высокопоставленных представителей, которые обычно сопровождают госсекретаря в таких поездках», — следует из публикации.

При этом США всё еще оценивают, как их представители будут участвовать в разных мероприятиях, посвященных поддержке Украины.

В издании добавили, что у Пентагона осталось $3,85 млрд для отправки военной техники Киеву, однако средств для ее замены нет. В конгрессе же заявили, что больше выделять не планируется.

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Ранее в этот день генсек НАТО Марк Рютте заявил, что за I квартал 2025 года страны блока выделили на военную помощь Украине около €20 млрд. Он добавил, что НАТО продолжит поддерживать Киев и приветствует усилия США по урегулированию конфликта.

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