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Петербург и Брест связал прямой авиарейс

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В Санкт-Петербурге запустили прямое авиасообщение с Брестом в честь Дня единения народов Белоруссии и России. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Первый самолет вылетел из города на Неве в 18:55 и совершил посадку в 20:40, передает телеканал «78». Время в пути составит 1 час 45 минут. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам. Для них задействуют комфортабельные Embraer-175.

По случаю запуска нового маршрута в Пулково провели торжественное мероприятие с музыкальной программой, в котором приняли участие официальные лица. Борт авиакомпании встретили традиционной водяной аркой.

Прямые рейсы между двумя городами открыла авиакомпания Belavia, которая в ходит в топ-5 иностранных авиаперевозчиков Пулково по объему пассажиропотока. Помимо Бреста, компания выполняет рейсы из Петербурга в Минск и Гомель.

Ранее «Известия» писали, что в 2025 году расширится география полетов из России как за счет добавления новых маршрутов, так и увеличения числа городов вылета. Всего появятся 15 новых направлений для отдыха.

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