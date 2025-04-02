Глава Иркутской области: при падении Ту-22М3 гражданское население не пострадало
- Новости
- Происшествия
- Глава Иркутской области: при падении Ту-22М3 гражданское население не пострадало
При крушении самолета Ту-22М3 в Иркутской области никто из мирных жителей не пострадал. Об этом 2 апреля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Он уточнил, что авария произошла ночью около деревни Буреть Усольского района.
«Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. <…> На месте работают службы МЧС», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Крушение самолета Ту-22М3 в Иркутской области произошло ранее в тот же день во время планового полета. По данным Минобороны РФ, четверо членов экипажа бомбардировщика катапультировались, однако один из них погиб при приземлении. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.