В МИД напомнили об открытости РФ к реалистичным мирным инициативам по Украине
Россия открыта к реалистичным мирным инициативам по урегулированию конфликта на Украине, а также к предложениям посредничества. Об этом 2 апреля сообщили в МИД РФ по итогам встречи замминистра иностранных дел России Сергея Галузина с коллегой из КНР Лю Бинем.
«Заявлено об открытости Москвы к реалистичным мирным инициативам и предложениям посредничества, учитывающим российские интересы. В этом контексте обсуждена деятельность «Группы друзей мира на Украине», созданной на площадке ООН», — говорится в публикации на сайте ведомства.
Также Россия подчеркнула необходимость устранения первопричин конфликта для достижения мирного урегулирования, включая демонтаж исходящих с территории Украины угроз безопасности России в результате экспансии НАТО на восток, а также прекращение истребления Киевом прав русскоязычного населения.
В том числе в ходе встречи представители Москвы и Пекина подтвердили настрой на дальнейшее развитие совместной координации по региональной и глобальной повестке.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук 1 апреля назвал завершение украинского конфликта главной национальной целью. По его словам, прямые и прозрачные взаимоотношения с Россией станут настоящей гарантией безопасности для страны.