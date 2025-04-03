Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда
Мир
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за торгового дисбаланса
Мир
Китай пообещал ответить на введение пошлин со стороны США
Мир
СМИ узнали об обсуждении на Западе использования структур НАТО на Украине
Мир
Тайвань второй раз в этом году зафиксировал приближение почти 60 самолетов ВВС КНР
Интернет и технологии
Консоль нового поколения Nintendo Switch 2 получит поддержку русского языка
Мир
Почти 80 жителей Газы погибли за день в результате бомбардировок Израиля
Общество
Синоптики спрогнозировали до +13 градусов без осадков в Москве 3 апреля
Общество
Летчики самолета ТУ-22МЗ увели падающее судно от жилых зданий в Приангарье
Общество
В Россию в 2024-м приехало в 1,5 раза больше квалифицированных иностранцев
Общество
Виктора Басаргина освободили от должности главы Ространснадзора
Общество
СК сообщил о расследовании минирования ВСУ населенного пункта в Курской области
Общество
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонды Элтона Джона
Общество
В МВД предупредили о схеме обмана россиян под предлогом работы в массовке
Происшествия
Внешняя стена многоквартирного дома обрушилась в Кемеровской области
Спорт
Овечкин рассказал о поддержке от Гретцки в погоне за его рекордом в НХЛ
Экономика
Доход столичных самозанятых превысил 1,6 трлн рублей

Ко Дню космонавтики на ВДНХ покажут запуск корабля «Союз МС-27»

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На ВДНХ запланировано больше 30 мероприятий, посвященных Дню космонавтики. С 8 по 13 апреля для посетителей проведут показы документальных и художественных фильмов, тематические экскурсии и лекции, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Москвичи и туристы смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, узнать о жизненном пути Юрия Гагарина и увидеть кадры запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27», — добавила Сергунина.

*8 апреля в центре* «Космонавтика и авиация» предложат посмотреть видеозапись с процессом подготовки корабля «Союз МС-27», отрывом от земли и разгоном.

12 апреля вход в центр «Космонавтика и авиация» сделают свободным для гостей с именами Юрий и Валентина. Здесь же организуют Всероссийский космический диктант, который проведет летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

Вход в интерактивный музейный комплекс «Буран» 12 апреля день будет свободный для всех.

Более чем на 10 площадках ВДНХ организуют экскурсии, участники которых узнают о знаковых датах в истории освоения Вселенной, прошлых и нынешних проектах космической отрасли и достижениях космонавтов.

На лекциях расскажут о тайнах разных галактик и о работах художников, впечатлившихся звездным бескрайним пространством. В Музее кино покажут тематические фильмы, в том числе «Луну» и «Марс» режиссера Павла Клушанцева.

Еще посетителям ВДНХ предложат пройти по маршруту с помощью специальной карты, которую можно получить в инфоцентре арки Главного входа, и выполнить задания. За каждое из них начислят баллы, которые обмениваются на призы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025