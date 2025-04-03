Ко Дню космонавтики на ВДНХ покажут запуск корабля «Союз МС-27»

На ВДНХ запланировано больше 30 мероприятий, посвященных Дню космонавтики. С 8 по 13 апреля для посетителей проведут показы документальных и художественных фильмов, тематические экскурсии и лекции, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Москвичи и туристы смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, узнать о жизненном пути Юрия Гагарина и увидеть кадры запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27», — добавила Сергунина.

*8 апреля в центре* «Космонавтика и авиация» предложат посмотреть видеозапись с процессом подготовки корабля «Союз МС-27», отрывом от земли и разгоном.

12 апреля вход в центр «Космонавтика и авиация» сделают свободным для гостей с именами Юрий и Валентина. Здесь же организуют Всероссийский космический диктант, который проведет летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

Вход в интерактивный музейный комплекс «Буран» 12 апреля день будет свободный для всех.

Более чем на 10 площадках ВДНХ организуют экскурсии, участники которых узнают о знаковых датах в истории освоения Вселенной, прошлых и нынешних проектах космической отрасли и достижениях космонавтов.

На лекциях расскажут о тайнах разных галактик и о работах художников, впечатлившихся звездным бескрайним пространством. В Музее кино покажут тематические фильмы, в том числе «Луну» и «Марс» режиссера Павла Клушанцева.

Еще посетителям ВДНХ предложат пройти по маршруту с помощью специальной карты, которую можно получить в инфоцентре арки Главного входа, и выполнить задания. За каждое из них начислят баллы, которые обмениваются на призы.