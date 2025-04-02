В городе Перевоз Нижегородской области произошел взрыв газа
В городе Перевоз Нижегородской области произошел взрыв газа в административном здании. Об этом 2 апреля сообщило областное управление МЧС РФ.
«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в административном здании на проспекте Советский в Перевозе», — указано в Telegram-канале ведомства.
При инциденте никто не пострадал, степень повреждения здания уточняется. На месте происшествия работают специалисты МЧС.
Ранее 27 марта в поселке Красногорском Челябинской области произошел взрыв газа в многоэтажном доме. В результате происшествия погиб один человек, троих доставили в больницу. Областная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. В поселке вводился режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня.