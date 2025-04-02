В Якутии начали снижать грузоподъемность ледовых переправ

В Якутии начинается поэтапное снижение грузоподъемности ледовых переправ на федеральных трассах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма». Об этом республиканский минтранс сообщает в своем Telegram-канале.

Речь идет о переправах через реку Лена Якутск – Нижний Бестях, через реку Вилюй у сел Верхневилюйск, Кюндядя, Сунтар и Крестях, а также через реку Алдан. С 3 апреля их грузоподъемность будет снижена до 30 т, с 10 апреля — до 20 т.

На зимних дорогах регионального и межмуниципального значения, а также в северных и арктических районах поэтапно снижать грузоподъемность начнут с 10 апреля. Еще через пять дней, 15-го числа, планируется полное закрытие всех ледовых переправ и автозимников в центральных районах Якутии, а 20–25 апреля — в арктических и северных районах.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, сроки могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния ледового покрова и погодных условий.

1 апреля сообщалось, что почти все сезонные дороги, в том числе ледовые переправы, уже закрыли в Ханты-Мансийском автономном округе.