Депутат Таубер назвала арест Гуцул попыткой повлиять на выборы в Молдавии

Уголовное преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул призвано зачистить политическое поле Молдавии перед парламентскими выборами, которые пройдут в республике в этом году. Об этом 2 апреля заявила в беседе с «Известиями» депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь исполкома оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

«Вот эти вот нечестные способы выигрывать, они уже не один раз выручали <…> Европу, [правящую в Молдавии партию] PAS и [президента Молдавии] Майю Санду. Крайние выборы — президента в 2024 году — <…> показали, что у них уже уходит земля из-под ног. Видимо, поэтому они решили прибегнуть к крайне репрессивным мерам», — сказала она.

По словам политика, Санду питает ненависть к Гуцул и всей Гагаузии из-за того, что автономия практически единогласно проголосовала против евроинтеграции и кандидатуры действующего президента на выборах. Теперь молдавские власти пытаются унизить жителей Гагаузии и уничтожить их административное образование.

В этих условиях Таубер подчеркнула важность внимания мировой общественности к политическим репрессиям в Молдавии. По словам депутата, сегодня Гуцул отправила запрос в Организацию Объединенных Наций (ООН), помимо этого, оппозиция ожидает реакции со стороны Турции и США.

Особую благодарность парламентарий адресовала российской стороне. Она отметила пристальное внимание Москвы к ситуации в республике и слова поддержки со стороны целого ряда официальных лиц РФ.

«Это очень чрезвычайная ситуация. И вот в этом случае должны последовать незамедлительные аресты людей, которые в этом (репрессиях в Молдавии. — Ред.) участвуют. Мы уверяем всех, что мы будем бороться, чтобы в один день все эти люди были наказаны», — резюмировала Таубер.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Главе Гагаузии предъявили обвинения, которые связаны с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году. 28 марта ее арестовали на 20 суток.

Блок «Победа», в свою очередь, выразил категорический протест против решения суда оставить главу Гагаузской автономии под стражей на 20 дней и назвал это спланированным шагом к усилению давления на несогласных.