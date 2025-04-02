В Забайкальском крае завершили ремонт дамбы на реке Олов
В Чернышевском районе Забайкальского края завершили текущий ремонт дамбы на реке Олов. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.
«28 марта осуществлена комиссионная приемка завершенных работ, приемочной комиссией работы приняты. Дамба готова к дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА ChitaMedia, дамба расположена в селе Комсомольское. На ее ремонт направили 20,9 млн рублей.
Сейчас в Забайкальском крае проводится массовое обследование гидротехнических сооружений. Его проводят специалисты Ростехнадзора и МЧС совместно с органами местного самоуправления. Всего планируется обследовать 31 объект, работы уже завершены по 13 из них.