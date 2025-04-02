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Организаторы черной трансплантологии на Украине могут скрываться в Британии

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Фото: Global Look Press
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Киевские власти проявляют невероятную жестокость по отношению к своим гражданам, покрывая кровавый бизнес черных трансплантологов и непосредственно в нем участвуя. Как рассказал 2 апреля корреспондент «Известий», среди организаторов этой деятельности есть и чиновники минздрава страны, которые могут скрываться в Великобритании.

Летом 2024 года в прессе появилась информация о том, что работавший тогда замминистра здравоохранения Украины Михаил Загрийчук подозревается в незаконном извлечении органов у людей для продажи. Также объектом расследования журналистов стала жена Загрийчука Светлана Рекрут. Подельниками Загрийчука называют якобы врачей Института сердца минздрава Украины, Волынской областной клинической больницы и Центральной городской клинической больницы.

«Их обвиняют в организации схемы «незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости от правонарушителей с целью их дальнейшей трансплантации», — пишет портал «Парламент.ua».

Когда СМИ сообщили о данных фактах в прошлом году, власти Украины заявили, что Загрийчук и другие участники преступной схемы задержаны. Однако до сих прессе не предоставили ни одной фотографии экс-замминистра из СИЗО или на допросе.

«Это большой бизнес, который нельзя кошмарить. Слишком серьезные силы заинтересованы на Западе в том, чтобы этот бизнес продолжался», — сообщил корреспонденту «Известий» Денису Кулаге военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Теперь же появились новые сведения о том, что подозреваемый вместе с женой может скрываться в Великобритании. Известно, что жена Загрийчука с 2019 года занимала должность директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины.

«В Великобритании проживает сестра Светланы Рекрут Татьяна Лапа и ее муж Антон Энрайт, владеющие медицинской клиникой. И эта клиника имеет прямое отношение к семье Загрийчука и Рекрут. В этой же клинике Hardwick Clinic Limited трудоустроен их сын Загрийчук Виктор Михайлович. Следы возможных преступлений в направлении черной трансплантологии могут привести именно в Лондон», — продолжает «Парламент.ua».

При наличии всех данных ни Служба безопасности Украины (СБУ), ни МВД страны не спешат посылать официальные запросы в Лондон. Как полагают эксперты, связи беглого замминистра и его нелегальная бизнес-схема по торговле органами востребована верхушкой Киева, а также соседней Польши, где внезапно заговорили о резком росте числа трансплантаций.

«В 2024 году в Польше трансплантировали рекордное количество органов — почти 2200, по данным координационного центра «Полтрансплант». При этом в 2023 году было пересажено 1805 внутренних органов. Для сравнения: в 2022 году — 1402, а в 2021-м — 1280», — уточняют местные СМИ.

Документальный фильм «Окончательные доказательства украинских преступлений» смотрите на РЕН ТВ в субботу, 5 апреля, в 17:00.

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Накануне медики из Артемовска рассказали «Известиям», что боевики 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Холодный Яр» (запрещенная в России террористическая организация) регулярно оказываются там, где украинская армия несет большие потери. Таким образом, было установлено, что нацисты занимаются охраной черных трансплантологов в зоне боевых действий.

Ранее, 29 марта, украинский военнопленный Андрей Чемер рассказал, что командиры выдали ему липовый французский медполис, который на деле оказался согласием на трансплантацию органов. Он не успел заполнить документ из-за обстрела, однако многие сослуживцы его всё же подписали. Чемер поблагодарил российскую армию за спасение жизни.

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