Процесс получения выплат для пострадавших при ЧС упростили в Красноярском крае
В Красноярском крае упростили процедуру получения выплат для пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) регионального и межмуниципального характера. Об этом сообщает краевое министерство экономики и регионального развития.
Теперь для получения единовременной выплаты не нужно подавать заявления. Согласно новым правилам, органы местного самоуправления самостоятельно должны собрать необходимые документы и передать их в министерство соцполитики. На их основании пострадавшим будут перечислены денежные средства.
«Новые правила разработаны в рамках реализации федерального проекта «Государство для людей» и соответствуют стандартам человекоцентричности. Они призваны ускорить оказание помощи пострадавшим и сделать процесс более простым и прозрачным», — объяснил зампред правительства края Леонид Шорохов.
Также власти приняли решение об увеличении размера компенсации. Так, выплата за полностью утраченное имущество составит 150 тыс. рублей на человека при ранее выплачиваемых 100 тыс. рублей на семью, а за частично утраченное имущество первой необходимости — 75 тыс. рублей на человека (ранее предусматривалось 50 тыс. рублей на семью), пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Средства на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим при ЧС выделяются из резервного фонда Красноярского края.
29 марта сообщалось, что правительством РФ приняты подготовленные МЧС проекты постановлений, по которым с 1 апреля 2025 года размеры финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях проиндексируют на 4,5%.