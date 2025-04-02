Россия и Литва прекратили соглашение о таможенном сотрудничестве

Соглашение между правительствами России и Литвы о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах официально прекратило свое действие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном 2 апреля на официальном портале правовой информации.

«31 марта 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что соглашение было подписано в Москве 24 февраля 1995 года.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что Литва планирует минировать границы с Россией и Белоруссией по примеру Польши. В Вильнюсе прошла встреча глав силовых ведомств стран Балтии, в ходе которой было принято решение усилить северо-восточный фланг противопехотными и противотанковыми минами.