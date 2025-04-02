Экс-депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров объяснил усиление мобилизации в Одессе.

В беседе с aif.ru в среду, 2 апреля, он отметил, что киевские власти ужесточают мобилизацию в Одессе, потому что это «русский город».

«Они пытаются как можно больше русских людей отправить на передовую, <...> чтобы в каждой одесской семье были погибшие», — заявил Килинкаров.

Он добавил, что для действующего киевского режима это «крайне важная история», потому и даются такие распоряжения соответствующим структурам.

1 апреля RT сообщал, что киевский режим ужесточает насильственную мобилизацию. Украинские власти, по сути, аннулировали действовавшие прежде брони или отсрочки. Тысячи украинцев вынуждены идти на перерегистрацию, а пока сотрудники ТЦК могут успеть отправить их на передовую.

30 марта украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на глазах у жены и ребенка полицейские и сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчину в Хмельницком.

28 марта kp.ru писал, что Мурованокуриловецкий районный суд Винницкой области оправдал военкома за то, что он не выполнил план по мобилизации. Сотрудник ТЦК мобилизовал всего 10 мужчин из 40 необходимых. В суде военком не признал своей вины, заявив, что «человеческих ресурсов уже нет».

25 марта сообщалось, что на Украине в Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки силой увезли мужчину с прогулки с грудным ребенком. Коляску они оставили на тротуаре, отмечает 360.ru.

13 марта украинская погранслужба сообщила о задержании четырех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу и добраться до Румынии по морю на надувной лодке, пишет НСН.