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Свидетели по делу о смерти младенца в Калининграде заявили об угрозах от врача

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Суд выслушал свидетелей по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве новорожденного ребенка. Об этом 2 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала Московского областного суда.

Одна из свидетельниц заявила, что на общем собрании в день инцидента Белая использовала нецензурную брань и угрозы, а также велела переписать историю родов и новорожденных, сообщив потерпевшей, что ребенок родился мертвым. По ее словам, врач стремилась к повышению в должности и заявляла, что коллеги «портят статистику и ее репутацию».

Другая свидетельница сообщила, что утром того дня ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Младенец был жив, а монитор показывал его сердцебиение, но затем, по ее утверждению, пришла Белая и выгнала всех из палаты. После этого врач заявила, что новорожденный мертв, а спустя двое суток по ее распоряжению были «замазаны» все данные, которые касались родов потерпевшей.

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В ноябре 2018 года в роддом №4 в Калининграде поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 г. Следственный комитет (СК) РФ установил, что и. о. главврача роддома Белая и анестезиолог-реаниматолог областного перинатального центра Сушкевич приняли решение умертвить ребенка, чтобы не портить статистику.

Позднее сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовался дорогостоящий препарат, и Белая якобы решила не тратить ресурсы роддома. Следствие полагало, что она поручила ввести малышу дозу магния сульфата, а в истории родов написать, что ребенок родился мертвым. Медики своей вины не признали.

На защиту врачей встало медицинское сообщество. В частности, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль заявил, что «всё не так просто».

В декабре 2020 года Калининградский областной суд оправдал врачей. При этом в СК заявили, что их вина доказана. Прокуратура обжаловала решение, и в мае 2021 года суд отменил оправдательный приговор Белой и Сушкевич.

Затем в сентябре 2022 года Московский областной суд назначил Белой и Сушкевич 9,5 года и девять лет колонии соответственно. Также им запретили заниматься врачебной деятельностью сроком на три года. В декабре 2023 года Верховный суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб на приговор врачам. Позднее, 2 октября 2024 года, Верховный суд РФ отправил дело на повторное рассмотрение, оставив медиков под стражей.

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