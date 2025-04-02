РФ и Иран подтвердили курс на поиск переговорных решений по ядерной программе

Россия и Иран подтвердили намеченный курс на поиск жизнеспособных переговорных решений по иранской ядерной программе. Об этом 2 апреля сообщили в МИД РФ по итогам встречи замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с иранским коллегой Маджидом Тахт-Раванчи.

«Подтвержден заданный на российско-китайско-иранских консультациях высокого уровня в Пекине 14 марта курс на поиск жизнеспособных, устойчивых переговорных решений, позволяющих устранить западные предубеждения и недопонимания в отношении иранской ядерной программы», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Отмечается, что при этом учитывается законное право Тегерана на мирное использование атомной энергии, которое вытекает из участия Исламской Республики в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость и недопустимость использования иранскими противниками военно-силовых методов в контексте урегулирования. Также РФ и Иран отметили, что угрозы совершить атаки на ядерно-энергетическую инфраструктуру в том числе неприемлемы и могут привести к необратимым последствиям для Ближнего Востока.

Американский президент Дональд Трамп 30 марта пригрозил Ирану бомбардировками при условии, если стороны не подпишут соглашение об отказе Тегерана от разработки ядерного оружия. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 1 апреля сообщил, что военное вмешательство в республику со стороны США не сможет помочь в решении вопроса о ядерной сделке.