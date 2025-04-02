В районах ЛНР восстановили нарушенное после атаки ВСУ газоснабжение
Газоснабжение абонентов Сватовского и Кременского районов Луганской народной Республики (ЛНР), нарушенное в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газораспределительную станцию «Сватово», полностью восстановлено. Об этом 2 апреля сообщила компания «Луганскгаз».
Отмечается, что по состоянию на 19:00 специалисты завершили работы по восстановлению газоснабжения.
«Работы проводились в оперативном режиме, несмотря на то что в районе сохранялась опасность повторных ударов противника», — написали в Telegram-канале компании.
Беспилотник ВСУ нанес удар по газораспределительной станции ранее в этот день. Нападение привело к прекращению газоснабжения более чем 11 тыс. абонентов в городе Сватово и еще в 12 населенных пунктах.