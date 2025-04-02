Актер из «Трех мушкетеров» Алоис Швеглик умер в возрасте 85 лет
Чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик умер на 86-м году жизни. Об этом 2 апреля сообщил Национальный театр в Праге.
«Ушел из жизни любимый друг, актер с честной и блестящей карьерой, исполнитель сильных и мужественных ролей с чувствительной и удивительно изменчивой душой, а также многолетний превосходный преподаватель», — отметил гендиректор Ян Буриан, чьи слова приводятся на сайте Национального театра.
Пресс-секретарь Национального театра Томаш Станек, сообщение которого передает телеканал TA3, добавил, что Швеглик умер вскоре после полуночи у себя дома в окружении близких.
Швеглик родился 30 июля 1939 года в Пардубице. С 1988-го артист был членом труппы Национального театра драмы.
«На протяжении более 35 лет он был одной из самых выдающихся фигур в актерской труппе Чешского национального театра», — уточняется в публикации телеканала.
Артист снялся более чем в 150 фильмах и телепроектах. В его фильмографии остались такие известные работы, как «Три мушкетера» (1982), где он сыграл Атоса, «Освобождение Праги», «Арабелла возвращается», «Визит старой дамы» и множество других.
Отмечается, что Швеглик также был известен как актер дубляжа: он озвучивал для чешской аудитории зарубежных актеров, среди которых Чарльз Бронсон, Энтони Хопкинс, Роберт Де Ниро и Берт Ланкастер.