В Азербайджане признали непригодными более 136 т мясной продукции с Украины
В Азербайджане после проведения контрольных мероприятий признали некачественной и непригодной к использованию более 136 т мясной продукции, которую ввезли в страну с Украины. Об этом 2 апреля говорится в отчете Агентства продовольственной безопасности.
Отмечается, что сотрудники ведомства выявили несоответствия в пробах мясных продуктов из ряда партий, импортируемых в страну. Как следует из отчета, признаны некачественными более 170 т продуктов, из которых 136,22 т прибыли с Украины.
«В соответствии с действующим законодательством, принято решение о вывозе, уничтожении либо утилизации партий продукции за пределами таможенной территории», — указано на сайте ведомства.
Также 20 марта сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) может резко сократить импорт украинского сахара на фоне недовольства производителей Евросоюза (ЕС) из-за падения цен на продукт. Как отметило агентство Reuters, импорт сахара с Украины является частью более масштабной дилеммы, с которой Европейский союз столкнулся за три года. Фермеры ЕС утверждают, что импорт с Украины подорвал местные поставки, что привело к снижению цен и затруднению сбыта собственной продукции.