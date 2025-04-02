Верховный суд определил права супругов в браке и сожительстве. Что нужно знать

Верховный суд России вынес решение о том, какое имущество считается совместно нажитым в гражданском браке. На лиц, не состоящих друг с другом в официальных отношениях, такой режим собственности распространяться не может. Тем не менее существует несколько способов добиться подобных имущественных прав, какие есть у зарегистрированных супругов. Как сохранить имущество в случае сожительства — в материале «Известий».

Что решил Верховный суд

• Верховный суд России рассмотрел дело пары из Краснодарского края, которая прожила 24 года в зарегистрированном браке. Мужчина и женщина развелись, но еще некоторое время продолжали жить вместе так называемым гражданским браком. Через месяц после развода бывший муж купил бывшей жене автомобиль и оформил транспортное средство на нее.

• Когда они расстались окончательно, мужчина потребовал признать автомобиль совместно нажитым имуществом, которое должно быть разделено, так как он был куплен на средства, накопленные за время брака. В суде первой инстанции истец получил отказ, но апелляция установила, что с момента развода прошло мало времени, так что купленный на нажитые в браке средства автомобиль может быть совместным имуществом.

• Верховный суд отменил это решение, постановив, что режим совместной собственности не распространяется на лиц, которые не состоят в браке. Фактическое совместное проживание не является основанием для того, чтобы мужчина был признан собственником автомобиля.

В чем отличия брака от сожительства

• В российском законодательстве не существует понятия «гражданский брак». Мужчина и женщина либо имеют зарегистрированный в органах ЗАГС официальный брак, либо нет. В первом случае их отношения будут регулироваться Семейным кодексом, во втором — Гражданским, так же, как и отношения любых других физических лиц. Гражданский брак — лишь кажущийся формальным синоним сожительства, которое никак специфически не регулируется.

• Семейный кодекс дает супругам несколько особенных прав и обязанностей, которые отличают официальный брак от обычного сожительства. В первую очередь это касается имущества. Всё то, что супруги заработали в браке, является их совместно нажитым имуществом и при разводе делится в равной степени, даже если фактически зарабатывал только один из супругов. Исключение составляют выплаты специального целевого назначения (например, компенсация за утрату трудоспособности), полученное по безвозмездным сделкам имущество (в дар или по наследству) и личные вещи, не относящиеся к драгоценностям и предметам роскоши. Если супругов что-то не устраивает в вопросах совместного имущества, они вправе заключить брачный договор. Если его нет, при расторжении брака делить собственность придется по Семейному кодексу и по решению суда.

• Имущество, которым каждый владел до брака по отдельности, остается в случае расторжения брака за его первоначальным владельцем. При этом стоит помнить, что если собственник приобрел имущество в кредит до росписи в ЗАГСе, то в браке он будет оплачивать его из совместно нажитых средств. Это приведет к тому, что у супруга возникнет право собственности на некоторую долю этого объекта. Это касается в том числе недвижимости, взятой в ипотеку. После развода собственнику придется добиваться от бывшего супруга разрешения на любые действия с ипотечной квартирой либо компенсировать ему средства, даже если ипотека фактически оплачивалась из кармана собственника.

• В гражданском браке, то есть при сожительстве, понятия совместного имущества по умолчанию не существует. Иметь значение будет только то, на кого именно оформлено спорное имущество, а не то, кто его оплачивал или получил от него выгоду. В случае расставания вернуть собственность, которая оплачивалась совместно, но принадлежит другому лицу, не получится, так как суд признает это передачей средств в дар.

На какое имущество можно претендовать в гражданском браке

• Существует несколько способов защитить свои предполагаемые права на имущество в сожительстве. В некотором роде заменой официальному браку могут стать отношения попечителя и иждивенца. Иждивенцем может быть признан любой нетрудоспособный человек, который находится на иждивении у своего попечителя не менее года. Для этого не обязательно приходиться родственником попечителю или проживать с ним вместе.

• Иждивенцы получают некоторые права, схожие с теми, которые имеют официальные супруги. Например, они могут наследовать на равных вместе с родственниками той очереди, которая призывается к наследству, или наследовать самостоятельно при отсутствии других родственников. В 2020 году Верховный суд РФ рассмотрел дело о мужчине, который прожил 35 лет с женщиной и умер, оставив после себя квартиру. У мужчины не было родственников, но женщина смогла унаследовать имущество, доказав, что находилась у него на иждивении.

• Еще один способ унаследовать имущество, которое имелось у пары в гражданском браке, — это оформить завещание или наследственный договор. В таком случае передать собственность можно напрямую лицу, которое с точки зрения закона родственником не является. Разница между двумя документами заключается в том, что завещание является односторонней сделкой (получатель наследства может не знать о нем и вправе отказаться), а наследственный договор — двусторонней (получатель заранее знает о наследстве и согласен с условиями получения). Но, если нет одного из этих документов или доказанного факта иждивения, гражданский супруг (то есть сожитель) ничего не унаследует.

• Подобие совместно нажитого имущества может возникнуть при заключении соответствующих соглашений, касающихся совместных покупок. Не состоящие в официальном браке могут оформить какой-либо объект в долевую собственность, которая сохранится за каждым из них при расставании. Только стоит помнить, что если фактически оплату за квартиру или автомобиль производил один человек, а владеет долей другой, то такая собственность будет считаться подаренной и с нее необходимо уплатить НДФЛ.

• Сожители вправе также оформлять доверенности друг на друга, которые в некотором роде дадут такие же имущественные права, что и официальным супругам. Некоторые банки также дают возможность оформления общего счета и выпуска дополнительной карты на имя неофициального супруга, которая привязана к счету другого.

Как регулируются отношения с детьми в гражданском браке

• Взаимодействие с детьми у не состоящих в браке зависит от того, урегулирован ли статус родителей. Если в официальном браке отцом ребенка со всеми вытекающими отсюда последствиями автоматически признается супруг матери (или бывший супруг в течение 300 дней после развода), то в гражданском браке для установления отцовства необходимо написать соответствующее заявление или добиться решения суда.

• Неженатые родители несут те же обязанности, что и женатые, так же претендуют на алименты и получают одинаковые права. Например, отец получит право на налоговый вычет, даже если он не женат на матери, но вписан в свидетельство о рождении ребенка как его отец. Сожители могут заключить соглашение о месте жительства и порядке общения с ребенком на случай, если они разойдутся.

• Статус брака имеет важное значение только в одном случае, связанном с детьми, — усыновления. Создать приемную семью может только официально зарегистрировавшие отношения мужчина и женщина.