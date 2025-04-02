Два российских ведомства и международный фонд привлекли к делу о крушении танкеров
Арбитражный суд Краснодарского края привлек Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Генпрокуратуру РФ и Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью к спору о крушении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом 2 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.
Все они привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство ФГБУ «Морспасслужба» о привлечении ведомств к гражданскому спору в рамках разрешения вопроса о возможности создания фондов ограничения ответственности судовладельцев за ущерб.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Из-за инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.
В пресс-службе Министерства транспорта РФ заявили 2 января, что после крушения танкеров в Черное море попало 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту. На следующий день мазут продвинулся на север вдоль крымского побережья, а в Севастополе объявили режим ЧС регионального характера.