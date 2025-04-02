Дело о халатности возбудили после взрыва петарды в классе в Истре
В Московской области возбудили уголовное дело после взрыва петарды в классе в Истре. Об этом 2 апреля сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.
«В Истре по сообщению о травмировании детей в школе возбуждено уголовное дело», — указано в заявлении.
Отмечается, что следователи возбудили дело по факту возможных халатных действий должностных лиц школы, которые привели к хлопку пиротехнического изделия (ст. 293 УК РФ).
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего
В этот же день министерство образования Московской области сообщило, что ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику хлопушку-бомбочку с химической смесью. В результате взрыва предмета помощь медиков понадобилась девяти ученикам, одну школьницу госпитализировали. Истринская прокуратура проводит проверку.