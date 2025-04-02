МАЕР и «Новое радио» «зажигают» сердца на медиафасадах в преддверии Самой доброй премии

1 апреля на медиафасадах МАЕР стартовала анонсирующая кампания Самой доброй премии. Популярные исполнители приглашают жителей России принять участие в благотворительном марафоне и помочь подопечным Фонда Хабенского.

Цифровые сердца, анонсирующие Самую добрую премию, забились в городах по всей России на медиафасадах и цифровых экранах, кульминацией благотворительной акции станет музыкальное шоу и благотворительный марафон в эфире «Нового Радио» 10 апреля.

В этот день с 8:00 до 18:00 топовые артисты исполнят свои хиты и новинки на церемонии вручения премии «Новое Радио AWARDS 2025». Её участниками станут Асия, Ваня Дмитриенко, Диана Арбенина, Дима Билан, Коста Лакоста, Леша Свик, Лолита, Мари Краймбрери, Мот, «Моя Мишель», Олег Майами, Татьяна Куртукова, 5 утра, BEARWOLF, BLIZKEY, GAYAZOV$ BROTHER$, Filatov&Karas, Lyriq, Mary Gu, Mona, NILETTO, Seville, Xolidayboy и не только.

«Премия “Новое Радио AWARDS” приобретает невероятный масштаб, а это значит, что еще больше людей по всей стране присоединятся к нашему марафону, задумаются о важности добрых дел и изменят свою жизнь. Мы рады, что всё больше партнеров становятся инициаторами позитивных изменений, а кто-то подхватывает и развивает идеи, делая их более доступными. Сколько искренних улыбок и теплых слов может вызвать один добрый поступок, а наш марафон объединяет тысячи таких импульсов. Каждый участник вносит свой вклад, создавая общую атмосферу взаимопомощи и поддержки. И это не просто слова, это реальные действия, которые меняют мир вокруг нас к лучшему», — отметил основатель Фонда Константин Хабенский.

Подключиться к прямой трансляции церемонии можно будет из любой точки планеты в FM-диапазоне, на dobro.newradio.ru и странице «Нового Радио» «ВКонтакте». Трансляция будет организована и на медиафасадах.

«"Новое Радио AWARDS" — не только премия, это масштабное движение, объединяющее музыку и добро. Когда миллионы людей видят на медиафасадах призыв помочь, сердца откликаются — и вместе мы создаём реальные перемены. Я верю: каждый, кто присоединится к проекту, почувствует, что музыка объединяет, вдохновляет и дарит надежду!» — подчеркнул основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

«В прошлом году мы увидели огромный отклик — гостями нашего первого марафона стали более 5 млн человек в эфире и онлайн. Благодаря общим усилиям команды радиостанции, артистов, вручантов и, конечно, радиослушателей, мы вместе помогли 17 детям и молодым взрослым с опухолями мозга, а также закупили оборудование в две больницы. В 2025-м проект стал ещё масштабнее. Мы хотим, чтобы как можно больше людей почувствовали, что даже маленький вклад может изменить чью-то жизнь. И я приглашаю каждого стать частью этой по-настоящему доброй инициативы», — рассказал генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов.