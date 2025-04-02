Совфед одобрил закон о запрете навязывания дополнительных товаров и услуг

Совфед одобрил в ходе заседания в среду, 2 апреля, закон, защищающий потребителей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.

Закон устанавливает, что продажа дополнительных товаров и оказание дополнительных услуг за отдельную плату будет осуществляться исключительно с согласия потребителя, передает агентство городских новостей «Москва».

Согласно новому закону, потребитель будет иметь право отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров, работ или услуг или же потребовать возврата денег в том случае, если оплата уже была произведена, передает RT. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения, уточняет НСН.

Также исключается возможность проставления автоматических отметок о согласии на покупку продавцом за потребителя, сообщается на сайте kp.ru. Кроме того, не допускается формирования условий, предполагающих изначальное согласие на покупку.

Накануне депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, запрещающий навязывать потребителям дополнительные платные товары, работы и услуги, пишет «Москва 24».

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.