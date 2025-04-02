В РПЦ назвали издевательством над верующими действия в Киево-Печерской лавре
Так называемая инвентаризация мощей, по причине которой верующим и священнослужителям закрыли доступ к пещерам Киево-Печерской лавры, является лишь предлогом, чтобы продолжить давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Такое мнение 2 апреля выразил в разговоре с «Известиями» заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Я думаю, что инвентаризация мощей — это лишь определенный предлог для того, чтобы продолжить давление на каноническую УПЦ, чтобы лишить ее святынь чтимых и заставить в конечном счете подчиниться раскольниче-разбойничьей, квазирелигиозной общине под названием ПЦУ (Православная церковь Украины. — Ред.)», — сказал Кипшидзе.
Он напомнил, что в последние годы украинские власти активно преследуют священников УПЦ, захватывают храмы и монастыри и возбуждают против священнослужителей уголовные дела, вынося «заведомо беззаконные приговоры».
«Поскольку эта политика продолжается по нарастающей, очередной ее этап — это осквернение святынь и издевательство над верующими, что, собственно, и реализуется под предлогом так называемой инвентаризации мощей», — заключил представитель Русской православной церкви (РПЦ).
На телеканале РЕН ТВ 5 апреля в 18:00 выйдет посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».
Ранее, 2 апреля, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько заявил в беседе с «Известиями», что закрытие доступа к пещерам Киево-Печерской лавры — демонстративное кощунство со стороны украинских властей.
Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-«болгаркой» в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.
Замдиректора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета (МПГУ), кандидат исторических наук, доцент Сергей Засорин заявил «Известиям», что целью рейдов в пещерах Киево-Печерской лавры является стремление прикарманить бесценные реликвии.