«Вечерняя Москва» проведет второй сезон проекта «Первые в медиа»

Столичный медиахолдинг «Вечерняя Москва» выиграл грант российского движения детей и молодежи «Движение Первых» на реализацию профориентационного проекта для подростков, которые рассматривают для себя карьеру в области медиа.

Проект «Первые в медиа. Победа!» является продолжением и последовательным развитием проекта «Первые в медиа». В 2024 году более 5000 школьников расширили свои представления о медиапрофессиях. Новый сезон проекта стал ответом на многочисленные просьбы участников продолжить и углубить их профориентацию в области медиа.

Второй этап проекта реализуется в Год защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Активности участников и информационная часть проекта строятся вокруг сохранения исторической памяти.

Миссия проекта «Первые в медиа» заключается в формировании нового поколения ценностно ориентированных профессионалов медиаиндустрии. С этой целью в рамках проекта реализуется комплекс активностей: экскурсии в редакции СМИ, лекции, мастер-классы, тестирование, работа участников в мини-группах с кураторами, проведение телемоста и итогового торжественного мероприятия в Музее Победы.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников — «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».