В Махачкале загорелась кровля пятиэтажки
В Махачкале загорелась кровля пятиэтажки, сообщило 2 апреля главное управление МЧС России по Республике Дагестан.
«Поступило сообщение о возгорании кровли пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Махачкале. Пожарные на месте», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что из здания было эвакуировано 60 человек. О пострадавших информации не поступало.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что, предварительно, возгорание кровли по улице Гагарина произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
По факту произошедшего прокуратурой организована проверка. Причины и обстоятельства выясняются.
Ранее в этот день сообщалось, что в Красноярском крае в ночном пожаре погибли три человека, в том числе один ребенок. Трагедия произошла на улице Октябрьской в городе Заозерном. Пожар был ликвидирован на площади 36 кв. м.