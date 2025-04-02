Путин поручил помочь с трудоустройством участников СВО с инженерным опытом

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для трудоустройства на предприятия участников специальной военной операции (СВО), которые имеют опыт в области инженерного дела и технологий. Об этом 1 апреля сообщили в Кремле. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию опубликован на сайте Кремля 2 апреля.

«Разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции <...> имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук», — говорится в поручении.

Отмечается, что поручение адресовано правительству РФ, реализовывать его будут совместно с государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

6 декабря прошлого года Путин поручил правительству до 1 марта 2025 года разработать план мероприятий по повышению трудоустройства участников СВО. Он уточнил, что правительству необходимо рассмотреть вопрос о проведении чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО, которые являются инвалидами, начиная со следующего года, а также определить источники финансирования подобных мероприятий.