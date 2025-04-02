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Лавров обсудил с главой МИД Вьетнама расширение географии авиарейсов между странами

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Фото: Global Look Press/Alexandra Schuler
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 апреля обсудил с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном расширение прямых рейсов между РФ и азиатской республикой.

«Мы отметили расширение возможностей для туристических и прочих обменов в результате возобновления прямого авиасообщения между нашими странами. Говорили сегодня о том, чтобы расширить географию и увеличить интенсивность прямых рейсов», — сказал Лавров во время совместной пресс-конференции министров, которая транслировалась на RuTube-канале МИД РФ.

Российский министр подчеркнул, что интенсификация авиасообщения поспособствует развитию двустороннего сотрудничества в целом ряде сфер, включая экономическую.

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Ранее, 17 марта, авиакомпания Vietnam Airlines объявила, что возобновит прямые перелеты между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва. Рейсы начнутся с 8 мая и будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

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