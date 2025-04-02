Путин поручил принять меры по обновлению образовательных стандартов

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для привлечения педагогов в закрытые города, наукограды и моногорода, в том числе за счет расширения программы «Земский учитель». Об этом 1 апреля сообщили на сайте Кремля.

«Распространить действия программы «Земский учитель» на указанные города без установления ограничений по численности населения», — говорится в документе.

Также глава государства поручил определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологического лидерства России, и обновить образовательные стандарты и программы по математике, физике, биологии и химии.

«Обеспечить обновление федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в части, касающейся учебных предметов «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология», предусмотрев сбалансированность учебного материала, его доступность для обучающихся и связь с другими учебными предметами», — сказал Путин.

Член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия». 27 марта заявил, что улучшение знаний русского языка необходимо для успеха в разных сферах. По его словам, взрослые учатся менее охотно, чем дети. У них есть много текущих дел, из-за чего на обучение остается мало времени. Его взрослые предпочитают тратить на изучение наиболее востребованных сфер.