Копить на первоначальный взнос по ипотеке в РФ нужно около трех лет
Копить на первоначальный взнос по ипотеке в РФ нужно около трех лет. Так, в январе необходимо было внести 32% от стоимости жилья. В феврале, по предварительным данным, цифра превысила 33%. В основном сейчас выдаются ипотеки по госпрограммам. Так, по данным финансового института развития в жилищной сфере «Дом. РФ», за последний зимний месяц было оформлено ссуд на 230 млрд рублей. 186 из них пришлось на кредиты с господдержкой, передает телеканал «Известия».
Особой популярностью пользуется семейная ипотека: это более 70% от всех ссуд. Первоначальный взнос по ней в феврале достиг 35%. По закону накопленная сумма должна быть не менее 20% от стоимости жилья. Но банки по своей инициативе подняли этот уровень выше. Такой первоначальный взнос значительно сокращает возможности россиян на покупку недвижимости.
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