Автоэксперт перечислил ошибки водителей при пользовании кондиционером

Включение кондиционера на полную мощность в автомобиле с прогретым на солнце салоном является грубой ошибкой, которая может привести к сокращению срока службы системы. Об этом предупредил директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

«Представьте: машина час стояла под палящим солнцем, воздух внутри раскален, компрессор перегрет — и тут его резко нагружают. Гораздо разумнее сначала открыть окна, проветрить, а уже потом плавно включать охлаждение», — цитирует Константинова «Российская газета» 2 апреля.

Некоторые водители также пренебрегают обслуживанием кондиционера. Фреон со временем уходит, фильтры забиваются, патрубки рассыхаются. Если раз в пару лет не заезжать на диагностику, система начнет работать на пределе, а потом выйдет из строя, указал специалист.

Также он посоветовал не включать кондиционер на максимальную мощность на длительное время из-за повышенного износа компрессора, периодически запускать его зимой (в противном случае масло в системе не циркулирует, уплотнители пересыхают), а также не игнорировать признаки его неисправности (посторонние шумы, слабый поток воздуха, неприятный запах).

26 марта автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что с приходом весны многие автовладельцы сталкиваются с неожиданными поломками, которые зимой оставались незамеченными. Одной из основных проблем эксперт назвал последствия коррозии.

До этого, 24 марта, эксперт Александр Смит назвал защиту кузова автомобиля обязательной процедурой с наступлением весны. Он пояснил, что после зимы на поверхности машины остаются следы от реагентов и соли, которыми посыпают дороги.