Эксперт назвал распространенные ошибки в сезонном хранении шин
Неправильное хранение шин может значительно сократить срок их службы. Среди самых распространенных ошибок — хранение резины в пакете. Кроме того, многие водители неправильно эксплуатируют покрышки, что тоже сокращает их «жизнь». Руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев 3 апреля рассказал «Известиям», как правильно ездить на новой резине, чтобы она служила дольше.
По словам эксперта, ключевым фактором долговечности резины является поддержание правильного давления в шинах. Он подчеркнул, что даже небольшое отклонение от нормы (всего на 20%) ускоряет износ протектора на 30%.
«Контроль давления: в среднем каждые 10 тыс. км пробега давление в шинах снижается на 0,2–0,3 атмосферы. Даже небольшое отклонение от нормы может сказаться на ресурсе резины» — заявил специалист.
Он также предостерег водителей от агрессивного стиля вождения. Резкие старты и торможения могут сократить срок службы резины в два раза — с положенных 40–50 тыс. км до всего 20 тыс. Особенно это касается бюджетных моделей, которые менее устойчивы к перегреву и механическим повреждениям.
Отдельное внимание эксперт уделил важности регулярной проверки развала-схождения.
«Даже если автомобиль эксплуатировался аккуратно, за полгода углы установки колес могут измениться. Например, попадание в яму или наезд на бордюр могут сбить углы в пределах 0,5–1 градуса, что увеличит износ резины до 20%», — пояснил он.
Погуляев также дал рекомендации по сезонному хранению шин. Основными ошибками он назвал хранение в полиэтиленовых пакетах, под воздействием прямых солнечных лучей и в местах, где могут быть резкие перепады температур. Оптимальными условиями эксперт считает температуру от +5 до +25 градусов при влажности 50–60% и защите от ультрафиолета.
«Если нет возможности правильно хранить шины дома, стоит воспользоваться услугой сезонного хранения. Это недорого, но позволяет значительно продлить их срок службы», — резюмировал эксперт.
Ранее, 2 апреля, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев назвал «Известиям» обязательные процедуры, которые помогут избежать поломок и продлить срок службы автомобиля. По его словам, первым делом необходимо тщательно вымыть кузов, уделяя особое внимание днищу, порогам, дверям и колесным аркам, где скапливаются остатки дорожных реагентов. Также следует проверить состояние щеток стеклоочистителя, так как зимой резина изнашивается быстрее.