В поисках мира

Инициатива по введению временного внешнего управления на Украине, с которой ранее выступил Владимир Путин, связана, по сути, с недееспособностью украинских властей. Как подчеркнул 28 марта российский президент, непонятно, с кем на Украине можно подписывать какие-либо документы и какую силу они имеют. «Гражданские органы власти — они сегодня на самом деле в соответствии с Конституцией Украины не являются законными. Выборы-то не были там проведены президента. А Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти», — пояснил глава РФ.

Позиция Москвы обусловлена не только юридическими, но и политическими соображениями, поскольку киевские власти продолжают демонстрировать свою полную недоговороспособность. Безусловно, возможность заключения соглашения с лидером, имеющим сомнительную легитимность, вызывает большие вопросы, однако переговорный процесс вполне мог бы уже сейчас сдвинуться с мертвой точки. Это подтверждают и слова Владимира Путина, который еще несколько месяцев назад заявлял о готовности отправить переговорщиков для диалога с Зеленским. Украинская же сторона не выразила в этом заинтересованности и продолжает настаивать на мирном соглашении исключительно на своих условиях.

Неконструктивная позиция Киева, допускающая уклонение от переговоров и невыполнение взятых на себя обязательств, во многом стала понятна еще по итогам Минских соглашений и Стамбула и в настоящий момент не претерпела существенных изменений. Причем такой тактики Киев придерживается не только в отношениях с Россией, но и с ближайшими союзниками, что четко прослеживается по недавним переговорам с администрацией Дональда Трампа в США и Саудовской Аравии по вопросу редкоземельных металлов.

Очередным ярким примером недоговороспособности киевского режима стало несоблюдение украинской стороной «энергетического перемирия», предполагающего отказ от ударов по объектам энергетики. В частности, по данным Минобороны РФ, была «фактически уничтожена» газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

Такая позиция украинских властей во многом обусловлена следующими факторами. Во-первых, абсолютно очевидно, что для заключения соглашения с РФ Украине придется согласиться на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, курс на присоединение к которому прямо прописан в Конституции. И если по вопросу НАТО позиция Украины еще может измениться, особенно учитывая заявления западных партнеров, которые относятся к этому всё более скептически, то компромисс по территориям вряд ли возможен.

На практике крайне сложно представить, чтобы украинские власти признали частью РФ не только Крым и Севастополь, но и ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в административных границах, часть которых они по-прежнему контролируют. Объяснить это населению, в частности солдатам ВСУ и националистам, будет крайне затруднительно. Притом что условия Стамбула, от выполнения которых Украина добровольно отказалась, были гораздо более щадящими и позволили бы избежать огромных потерь.

Во-вторых, в условиях мирного времени Владимиру Зеленскому придется соглашаться на проведение выборов, от которых он сейчас может уклоняться, ссылаясь на военное положение. Победить на этих выборах ему будет невероятно сложно. Рейтинги Киевского международного института социологии (КМИС), утверждающего, что доверяют президенту 69% граждан (март 2025-го), вызывают на Украине большие вопросы. Поскольку при таком уровне поддержки Зеленскому не имело бы смысла уклоняться от проведения выборов.

Усталость общества от вооруженного конфликта, беспорядочная мобилизация, тяжелая ситуация в экономике не могут не сказываться на уровне поддержке Зеленского. Об этом регулярно высказываются покинувшие страну политики и журналисты, в частности экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский. В будущем же на ситуацию повлияет и заведомо невыгодное для Украины соглашение с Россией, что еще больше подорвет уровень доверия к Зеленскому, и на Банковой это прекрасно понимают.

В-третьих, завершение боевых действий поставит перед украинскими властями сложнейшую задачу по восстановлению экономики и социальной сферы. В мирное время уже не будет возможности многие проблемы списать «на войну». Учитывая масштабы разрушений в промышленности, энергетике и других отраслях экономики, а также демографическую катастрофу, задача это невероятно сложная. Особенно с учетом того факта, что помощь от партнеров прекратится и возникнет необходимость возвращать долги. Нынешнее «предложение сделки» от Трампа, которое сильно критикуется на Украине, вероятнее всего, только начало.

Очевидно, что украинская власть заинтересована в продолжении боевых действий. Посредничество со стороны США также уже сейчас дает серьезную пробуксовку и вряд ли приведет к прекращению боевых действий в обозримой перспективе. Понимая это, в Москве ищут альтернативные варианты разрешения кризиса, в том числе с привлечением ООН. И именно этим обусловлено предложение Владимира Путина по установлению временного внешнего управления.

В то же время российский президент указал на то, что это лишь один из возможных вариантов. Несмотря на то что это действительно могло бы ускорить достижение мира, вероятность такого развития событий видится незначительной. Для практической реализации необходима скоординированная деятельность заинтересованных стран: России, США, стран Европы, а также активная деятельность ООН, что вряд ли возможно. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает Зеленского и нынешнее правительство законной властью на Украине. Кроме того, ожидать давления на Зеленского со стороны Трампа, а тем более других западных союзников Киева даже в вопросе проведения выборов также вряд ли стоит.

Автор — старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения ИОН Президентской академии

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора