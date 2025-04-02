Синоптик предупредила москвичей о снеге с 6 по 8 апреля
В Москве с 6 по 8 апреля может выпасть свыше 10 см снега. Об этом 2 апреля сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«В столичном регионе ожидается резкая смена погоды. Начиная с воскресенья, 6 апреля, столичный регион окажется в холодной тыловой части очередного южного циклона», — сообщила метеоролог в своем Telegram-канале.
По ее словам, снег, выпавший с 6 по 8 апреля, может растаять не в скором времени, так как ожидается слабо положительная температура. Позднякова также отметила, что синоптическая ситуация будет похожа на апрель 1998 года. Тогда осадки в виде снега выпали 12 апреля, а растаяли они после 20-го числа.
Ранее, 31 марта, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве на этой неделе. По его словам, температура воздуха в ближайшие дни в столице будет превышать норму почти на пять градусов.