Red Wings возобновит регулярные рейсы по маршруту Жуковский — Алматы с 6 июня

Авиакомпания Red Wings возобновит с 6 июня 2025 года регулярные рейсы по маршруту Жуковский (Россия) — Алматы (Казахстан). Об этом пресс-служба авиаперевозчика сообщила в среду, 2 апреля.

«Первый рейс запланирован на 6 июня 2025 года», — цитирует текст материала агентство городских новостей «Москва».

Прямые рейсы WZ 4607/WZ 4608 будут выполняться на самолетах Superjet 100 вместимостью до 100 кресел.

Вылеты из Жуковского запланированы по понедельникам в 21:20 и пятницам в 20:30 мск. Рейсы в обратном направлении планируется выполнять по вторникам в 4:45 и субботам в 3:50 (время местное). Продолжительность полета составит 4 часа 20 минут.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что авиакомпания Vietnam Airlines возобновит с 8 мая прямые рейсы между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва. Они будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам, передает ИА Регнум.

Авиакомпания Vietnam Airlines приостановила полеты по маршруту Ханой — Москва в марте 2022 года, передает RT.

«Аэрофлот» с 31 января 2024 года возобновил регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин (Вьетнам). Тогда сообщалось, что полеты будут выполняться два раза в неделю.