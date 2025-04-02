СМИ сообщили о планах Греции потратить €25 млрд на оборону в течение 12 лет
До 2037 года греческие власти выделят €25 млрд на оборонные расходы. Об этом 2 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
«Министр обороны знает, что на весь срок программы в его распоряжении €25 млрд», — приводятся его слова в публикации.
Bloomberg отмечает, что новая стратегия рассчитана на 12 лет. Подразумеваются развитие оборонной промышленности Греции и интеграция новых технологий в греческую армию. Речь идет о внедрении беспилотников и средств борьбы с дронами, использовании искусственного интеллекта и повышении кибербезопасности.
В публикации подчеркивается, что новый план, который будет определять оборонный потенциал Греции в среднесрочной перспективе, появился в рамках усилий Европы по увеличению военных расходов.
Ранее, 21 марта, депутат национального парламента от партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос заявил, что предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план по перевооружению Европы подходит не всем странам Евросоюза (ЕС). Он отметил, что расходы Греции на оборону и так превышают 4% ВВП.
В тот же день Bloomberg сообщило, что НАТО планирует попросить у ЕС и Канады в ближайшие годы увеличить запасы вооружений и оборудования примерно на 30%. Отмечается, что выполнение этих требований потребует огромных финансовых усилий со стороны большинства стран ЕС.