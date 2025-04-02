В ЦБ РФ не исключили очередного повышения ключевой ставки

Центральный банк (ЦБ) РФ не исключает, что в случае недостаточного снижения инфляции может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки. Об этом 2 апреля сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

«Мы не исключаем, что может потребоваться дополнительное повышение ставки если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз в 7–8% на этот год и 4% на следующий», — отметил Заботкин, его слова приводит ТАСС.

При этом он отметил, что необходимый уровень жесткости монетарной политики уже достигнут.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе заявили, что если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, то ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. По прогнозу с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2025 году инфляция снизится до 7–8%, а в 2026-м вернется к 4%. На таком уровне ее планируют поддерживать в дальнейшем.

Заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин 17 марта допустил, что Центробанк России может рассмотреть возможность снижения ключевой ставки уже в апреле 2025 года.