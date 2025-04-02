Ле Пен обжалует свой приговор в Конституционном совете и ЕСПЧ

Председатель правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен намерена обратиться в Конституционный совет Франции и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для обжалования приговора о запрете избираться в органы. Об этом она сообщила 1 апреля во время интервью с Parisien.

«Мы собираемся обратиться в Конституционный совет, подняв «приоритетный вопрос конституционности», целью которого является вынесение решения о несовместимости приговора об отстранении от избирательных прав с немедленным исполнением и свободой избирателей, закрепленной в Конституции», — проинформировала Ле Пен.

Она также отметила, что хочет обратиться в ЕСПЧ, так как надеется, что запущенные французские инициативы позволят провести президентские выборы 2027 года «в нормальных условиях».

«В политике никогда не говорят «никогда». Но да, я думаю, что это будут последние [выборы], если меня не выберут [президентом]», — заявила Ле Пен.

Ле Пен также прокомментировала заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, всё больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм и там абсолютно не гнушатся выходом за рамки демократии во время политического процесса.

«Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днем ​​и вечером. Затем они говорят себе: есть способ послать бумеранг их морального урока прямо им в лицо. Для Кремля это, очевидно, способ поставить [президента Франции Эмануэля] Макрона в затруднительное положение», — ответила она.

Власти Франции 1 апреля начали новое расследование в отношении Марин Ле Пен из-за угроз в адрес судей. Как уточнило агентство AFP, речь идет о судьях уголовного суда в Париже, которые приговорили политика к лишению свободы и запрету на участие в выборах по делу о хищении средств Европарламента.

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест, приговорив ее к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а остальные два года — домашний арест с ношением электронного браслета. Помимо этого она также лишилась права на участие в президентских выборах 2027 года.