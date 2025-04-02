Политолог назвал кощунством запрет доступа к пещерам Киево-Печерской лавры

Закрытие доступа к пещерам Киево-Печерской лавры — демонстративное кощунства со стороны украинских властей. Об этом 2 апреля в беседе с «Известиями» заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Он отметил, что в этом шаге присутствует некий материальный интерес, так как Киево-Печерская лавра — это туристический центр и центр православного паломничества, что всегда увязано с определенными финансовыми потоками.

«Но в остальном это всё-таки свидетельство превосходства, свидетельство демонстрации своей власти. Вот этот духовный центр теперь подчиняется [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, теперь подчиняется новым украинским властям. Именно они теперь определяют и доступ, и статус этих пещер, этой святыни православного мира», — заявил он.

Безпалько добавил, что теперь украинское руководство будет определять, насколько святыни представляют собой какую-либо ценность.

«Это демонстративное кощунство, демонстративный антирелигиозный, антиправославный акт», — заключил политолог.

На телеканале РЕН ТВ 5 апреля в 18:00 выйдет посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-«болгаркой» в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

Замдиректора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета (МПГУ), кандидат исторических наук, доцент Сергей Засорин заявил «Известиям», что целью рейдов в пещерах Киево-Печерской лавры является стремление прикарманить бесценные реликвии.