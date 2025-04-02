Филиппо указал на продвижение в Европе идеи отправки войск на Украину
Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планируемой встрече с представителями некоторых государств указывает на продвижение идеи отправки войск на Украину. Об этом 2 апреля заявил французский политик Флориан Филиппо.
«Они полным ходом продвигаются к отправке французских войск на Украину против России! Зеленский только что объявил о проведении встречи стран, готовых ввести войска», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Филиппо также призвал выйти на митинг против подобных решений и прекратить финансирование Киева в угоду интересам президента Франции Эммануэля Макрона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Зеленского.
Ранее в этот день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что около 30 стран готовы поддерживать мир на Украине после его установления. При этом, по его словам, Европейский союз не сможет взять на себя такую задачу, для этого нужны усилия НАТО.
Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен 31 марта подчеркнул, что размещение европейских военных на Украине потребует много ресурсов, которыми Европа не обладает. Он отметил, что если обе стороны согласятся на сделку по урегулированию, то она может рухнуть, если Великобритания и Франция направят свои войска на территорию Украины в целях якобы ее защиты.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на Украине, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.