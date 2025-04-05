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6 апреля — Международный день спорта: история и традиции праздника

Международный день спорта отметят в России 6 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ежегодно 6 апреля в России и других странах отмечается Международный день спорта на благо мира и развития. В 2025 году он выпадает на воскресенье. «Известия» рассказывают об истории и традициях праздника, а также делятся интересными фактами из мира спорта.

Международный день спорта в 2025 году — история

Подвижные игры, соревнования на ловкость и выносливость, боевые искусства и прочие виды физической активности были и остаются важной частью культуры многих народов. Еще в 770-х годах до нашей эры в Древней Греции проводились Олимпийские игры, посвященные главному богу горы Олимп Зевсу. Это было большое событие, ненадолго объединявшее все греческие города-государства (полисы).

В Средние века спорт воспринимался как один из способов развлечения публики: рыцарские турниры и ярмарочные соревнования неизменно собирали большое количество зрителей. В эпоху Возрождения физические нагрузки рассматривали как способ укрепления тела и ума.

В XIX веке спорт стал массовым — появились международные соревнования и чемпионаты, а поддержание физической формы стало признаком хорошего тона. Уже в XX веке спорт был признан важным элементом сохранения здоровья населения, а также мощным инструментом социальной интеграции, укрепления диалога между разными культурами как на национальном, так и на международном уровне.

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В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 6 апреля Международным днем спорта на благо мира и развития. Праздник призван напомнить о значимости спорта в жизни человека, а также о его роли в укреплении международного сотрудничества. Дата для него была выбрана не случайно: 6 апреля 1896 года в Афинах состоялись первые Олимпийские игры современности.

Ежегодно Международный день спорта проходит под разными лозунгами. В 2025 году празднование посвящено роли физической культуры в социальной адаптации человека и доступности спорта для каждого независимо от его возраста, пола, происхождения и материального положения. Тема торжества звучит так: «Спортивное поле для всех: спорт для социальной интеграции».

Традиции Международного дня спорта в 2025 году

В праздник по всему миру проходят различные спортивные мероприятия: соревнования, эстафеты, игры, открытые тренировки, показательные выступления и т.д. Врачи и профессиональные тренеры рассказывают, как улучшить физическую форму без вреда для здоровья. Секции и фитнес-клубы приглашают на бесплатные пробные занятия, а для детей и подростков проводятся тематические уроки, посвященные полезным привычкам.

Интересные факты о спорте

В честь праздника «Известия» собрали несколько интересных фактов из мира спорта.

В 1940 году в Эдинбурге проходил матч между футбольными клубами «Хайберниан» и «Хартс». Игру в прямом эфире должен был освещать комментатор радиостанции BBC Боб Кингсли, но из-за сильного тумана журналист не видел со своего места ни поля, ни игроков. Тем не менее руководство радиостанции приказало провести трансляцию любой ценой: немцы, прослушивающие эфир, не должны были узнать о погоде в городе, так как туман создавал идеальные условия для авианалета. В итоге Кингсли, ориентируясь на крики болельщиков, в подробностях описал не существующий футбольный матч. Реальная игра завершилась со счетом 6:5 в пользу «Хартс».

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В Японии некоторые профессиональные гольфисты перед соревнованиями покупают страховку на случай удачного начала игры. Дело в том, что в этом виде спорта закатывание мяча в лунку с первого удара на дальнее расстояние (hole-in-one) — это очень редкое событие. Его вероятность оценивается как 1 к 12000. Если японскому игроку удается такое провернуть, он обязан устроить вечеринку для всего клуба на свои средства, что весьма недешево.

В начале 1970-х годов советские и американские спортсмены заинтересовались новой техникой прыжков в длину — через сальто вперед. Предполагалось, что это поможет увеличить дальность прыжка. Однако уже в 1974 году Международная федерация любительского спорта запретила перевороты через голову при прыжках в длину из-за высокой травмоопасности.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Всероссийского дня гимнастики.

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