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Эксперт КНР рассказал об устойчивости отношений Москвы и Пекина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Связь между Китаем и Россией отличается стабильностью и имеет сильную внутреннюю динамику. Об этом заявила во вторник, 1 апреля, доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета Сунь Сювэнь газете Global Times.

Сювэнь подчеркнула, что чем более нестабильным и запутанным становится мир, тем сильнее укрепляется стратегическое взаимодействие между странами.

По мнению политолога, Китай и Россия не только защищают верное понимание истории, но и вместе укрепляют международную систему, который направлен принципами ООН.

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Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой китайского МИДа отметил, что что Россия и КНР совместными усилиями успешно работают на многих международных площадках, в том числе в ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в БРИКС. Ван И, в свою очередь, заявил, что российско-китайское сотрудничество не нацелено против третьих стран.

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