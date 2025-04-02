Кучеров вырвался на первое место среди бомбардиров после матча с «Айлендерс»
Российских игрок хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял первое место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам матча против «Нью-Йорк Айлендерс».
Противостояние на ледовой арене закончилось со счетом 4:1 в пользу «Тампы». Всего российский нападающий набрал набрал 111 (33 + 78) очков.
В ходе матча Кучеров также отметился забитой шайбой и выполнил три передачи, уточняет «Спорт-Экспресс».
Кучеров 26 марта достиг отметки 100 набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ пятый раз за карьеру. Российский хоккеист набирал 100 и более очков в сезонах–2017/18, –2018/19, –2022/23 и –2023/24.