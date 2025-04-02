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Кучеров вырвался на первое место среди бомбардиров после матча с «Айлендерс»

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Фото: REUTERS/Peter Creveling
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Российских игрок хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял первое место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам матча против «Нью-Йорк Айлендерс».

Противостояние на ледовой арене закончилось со счетом 4:1 в пользу «Тампы». Всего российский нападающий набрал набрал 111 (33 + 78) очков.

В ходе матча Кучеров также отметился забитой шайбой и выполнил три передачи, уточняет «Спорт-Экспресс».

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Кучеров 26 марта достиг отметки 100 набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ пятый раз за карьеру. Российский хоккеист набирал 100 и более очков в сезонах–2017/18, –2018/19, –2022/23 и –2023/24.

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