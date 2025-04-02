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Боевые корабли провели учения и отточили стрельбу по целям в Каспийском море

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Фото: Министерство обороны РФ
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Боевые корабли в Каспийском море провели учения, в ходе которых отработали зенитные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В рамках планового учения с группировками сил Каспийской флотилии малые ракетные корабли «Углич», «Великий Устюг», «Град Свияжск», «Туча», «Амур» и ракетный корабль «Татарстан» вышли в Каспийское море для выполнения учебно-боевых задач», — следует из публикации ведомства.

Уточняется, что судна стреляли из корабельных 76,2-мм артиллерийских установок АК-176 по морскому щиту, имитирующему надводный вражеский корабль.

Кроме того, боевые корабли отработали организацию охраны и обороны суден при стоянке на незащищённом рейде и провели гранатометание из ручного противодиверсионного гранатомета ДП-64.

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До этого, 31 марта, в Тихоокеанском флоте сообщили, что флагман Тихоокеанского флота (ТОФ), российский гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) ордена Нахимова «Варяг» провел военные учения в акватории Японского моря.

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