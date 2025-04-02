Экс-командир ВСУ признал провал планов в Курской области

Экс-командир 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал поражение военную операцию в Курской области. Соответствующее заявление 1 марта он сделал в интервью Пятому каналу.

«Курская операция на данном этапе провальная», — констатировал он.

По словам военного, назвать план успешным можно было бы в случае, если бы его реализация продлилась два месяца, а не шесть.

1 апреля Второй Западный окружной военный суд вынес приговор четверым украинским боевикам за террористическую деятельность в Курской области. Суд признал их виновными по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»). Отмечается, что суд приговорил украинских боевиков на сроки от 14 до 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а после — в исправительной колонии строгого режима.