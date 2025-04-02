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Расчет РСЗО «Град» уничтожил боевую технику ВСУ в курском приграничье

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом в среду, 2 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

После того, как точные координаты были переданы на позицию артиллерийского расчета, десантники точным попаданием уничтожили живую силу и технику ВСУ. Затем военнослужащие оперативно замаскировали гаубицу и нанесли удары по заданным координатам.

«Поражаем живую силу противника по лесопосадкам. И ночью, и днем— всё время ездим. Чуть ли не по два раза приходится ездить. Работы много, в общем. Я думаю, мы успешно справляемся с задачей», — рассказал командир РСЗО с позывным «Гранд».

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Ранее в этот день Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так, противник предпринял попытку наступления, но рядовой Виктор Комаров вступил в бой.

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